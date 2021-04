São Paulo: Luciano se reapresenta nesta terça-feira, mas é dúvida para duelo diante do Guarani

Depois de vencer o RB Bragantino por 1 a 0 pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo já tem compromisso marcado para esta quarta-feira (14). A equipe enfrenta o Guarani dentro de casa, pela nona rodada do Estadual, e busca a terceira vitória consecutiva no campeonato.









Um dos principais nomes do time, o atacante Luciano ainda não tem presença confirmada no duelo diante do Bugre. Ele ficou fora da partida diante do São Caetano, por conta de problemas pessoais, e entrou no intervalo do jogo contra o RB Bragantino, ajudando o Tricolor a vencer.

Porém, em uma puxada de contra-ataque no último lance, o camisa 11 sentiu dores na coxa após tentar acompanhar Eder em velocidade. Logo após o apito final do árbitro, Luciano ficou caído no gramado, precisando ser atendido e demorando um tempo para deixar as quatro linhas.

De acordo com o São Paulo, os exames feitos nesta terça-feira (13) mostraram uma “melhora no quadro de dor”. O camisa 11 continuará sendo acompanhado pelos médicos do clube, para saber se há a possibilidade de fazer um ultrassom amanhã. No entanto, é mais provável que o técnico Hernán Crespo escale um time reserva diante do Guarani.

Os números de Luciano com a camisa do São Paulo são bons. Envolvido em uma negociação com Everton, hoje no Grêmio, ele chegou ao Morumbi em agosto de 2020. Até o momento, são 43 partidas e 22 gols pelo Tricolor.