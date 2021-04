São Paulo: Mudança na diretoria de futebol causa 37% de economia nos gastos do clube

As mudanças no departamento de futebol do São Paulo causaram uma economia de 37% nos gastos do clube. A apuração foi publicada por Thiago Fernandes no “UOL Esporte” desta segunda-feira (05).

Desde que Alexandre Pássaro, Diego Lugano e Raí saíram do clube e deram espaço para a entrada de Muricy Ramalho, Rui Costa e Marcos Biasotto, o Tricolor conseguiu uma redução considerável de sua dívida mensal.









A mudança no departamento aconteceu por conta da mudança de presidente na agremiação: os três dirigentes anteriores estavam sob o guarda-chuva de Carlos Augusto Barros e Silva, conhecido como Leco. Agora, quem comanda o clube é Julio Casares.

Raí e Lugano eram responsáveis pelo futebol do time, sendo gerenciados por Alexandre Pássaro. Com a nova administração, as duas primeiras vagas ficaram com Muricy Ramalho e Rui Costa, que têm salários bem menores que seus predecessores na função.

A apuração do “UOL Esporte” é extraoficial, já que o São Paulo não fala publicamente sobre essas questões. No entanto, sabe-se que estava no projeto de Casares promover essa redução não só no departamento de futebol, mas em todos os setores.