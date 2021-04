São Paulo não ganhava sete jogos seguidos desde 2012, quando foi campeão pela última vez | Bolavip Brasil

Ao bater o Ituano por 3 a 0 neste domingo (25), pelo Campeonato Paulista, o São Paulo chegou à sétima vitória consecutiva na temporada, feito que não acontecia desde 2012, ano em que o Tricolor foi campeão pela última vez ao conquistar a Copa Sul-Americana. O levantamento foi feito pelo ge.

Em 2012, o São Paulo engatou uma sequência de 11 vitórias seguidas e, agora, busca igualar a marca do ano em que levantou uma taça pela última vez.

As sete vitórias em sequência do time comandado por Hernán Crespo em 2021 foram diante do São Caetano, por 5 a 1, RB Bragantino, por 1 a 0, Guarani, por 3 a 2, Palmeiras, por 1 a 0, Santo André, por 2 a 0, e Ituano, por 3 a 0, todas pelo Paulistão. A restante foi contra o Sporting Cristal, por 3 a 0, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Em 2020, o Tricolor, que era treinado por Fernando Diniz, chegou perto de igualar a marca de sete vitórias seguidas. Conseguiu seis, em jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), pela Libertadores. Pega o Rentistas, do Uruguai. A partida será no Morumbi, onde o Tricolor ainda não perdeu nesta temporada.