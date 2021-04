São Paulo não para em Benítez e estuda contratação de meio-campista do Racing; jogador é avaliado em até 8 milhões de dólares

Invicto há 6 jogos, o São Paulo recebe o Rentistas, do Uruguai, na noite desta quinta-feira (29), no Morumbi, em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupo da Libertadores. Além de tentar manter a boa fase, o Tricolor buscará encaminhar sua classificação para o mata-mata do torneio sul-americano.









Um dos destaques da equipe nesse início de temporada é o meia recém-contratado Martín Benítez. O argentino ainda não é o titular absoluto da equipe de Crespo, pois como chegou depois ao CT da Barra Funda e tem um histórico de lesões, a comissão técnica preservá-lo. No entanto, quando entra em campo, o profissional dá uma boa dinâmica ao time e muitas vezes acaba decidindo o duelo, como fez contra o Sporting Cristal, do Peru, na estreia da Libertadores.

Porém, o presidente Júlio Casares não está satisfeito só com o argentino para comandar o meio de campo. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o mandatário está de olho em Matías Rojas, do Racing, da Argentina. O repórter contou em seu canal do YouTube que conversou com o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, que confessou gostar do futebol do paraguaio.

Rojas pode vir a ser o novo meio-campista do São Paulo. Foto: Agustin Marcarian/Getty Images)



“Muito bom jogador. Gostamos bastante. Mas, nesse momento não existem conversas”; contou o diretor ao jornalista. Rojas vem oscilando muito no Racing e muitas vezes não aparece no time titular, entretanto tirar o paraguaio do El Cilindo não será uma missão fácil. De acordo com agentes, quem quiser contratar o meio-campista terá que desembolsar entre 6 a 8 milhões de dólares.

Matías Rojas curiosamente enfrentaria o São Paulo na próxima semana pela 3ª rodada da fase de grupos, mas como testou positivo para COVID-19, só deverá aparecer entre os relacionados na partida do returno, marcado para o dia 18 de maio, no Morumbi.