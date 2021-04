São Paulo paga restante da dívida que tinha com Kaká e cumpre penhora da justiça

Nesta quarta-feira (21), o site GE publicou que o São Paulo pagou o restante da dívida referente à contratação por empréstimo do ex-meio-campista Kaká, em 2014, junto ao Orlando City. O valor total era de R$ 6 milhões. O Tricolor pretendia parcelar R$ 4,5 milhões, mas preferiu pagar para evitar o pior.









A justiça indeferiu o pedido de parcelamento e, para não ter as contas bloqueadas, após determinação da justiça na última segunda-feira (19), o clube pagou o restante da dívida à vista. Com a impossibilidade de poder recorrer, o São Paulo pagou 30% no início de abril.

O Orlando City se pronunciou em petição ainda sob sigilo, após ter sido solicitado pela justiça. Em 12 de abril, a juíza Melissa Bertolucci negou o pedido do Tricolor para dividir o pagamento e, uma semana depois, ordenou o bloqueio de R$ 4,5 milhões para quitar a dívida com a equipe norte-americana.

O clube do Morumbi ainda negocia o pagamento de dívidas referentes a outros jogadores. Além de um débito com o técnico de vôlei José Roberto Guimarães, estão pendentes os valores pelas compras de Tchê Tchê (junto a Dínamo de Kiev), Cueva (junto ao Toluca), Tiago Volpi (junto ao Querétaro) e Pablo (junto ao Athletico).

Em sua volta ao São Paulo, Kaká disputou 24 partidas e marcou 3 gols. Ele esteve na equipe que terminou o Campeonato Brasileiro em segundo lugar, perdendo o título para o Cruzeiro, e que alcançou as semifinais da Copa Sul-Americana, sendo eliminado para o Atlético Nacional.