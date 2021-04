São Paulo quebra tabu após vitória contra o Sporting Cristal, no Peru

O São Paulo estreou na Libertadores com uma atuação incrível diante do Sporting Cristal, do Peru, na última terça-feira (20). Fora de casa, o Tricolor venceu por 3 a 0. Além do ótimo começo na competição, a vitória marcou, também, a quebra de um tabu para a equipe na Libertadores: é a primeira vitória do clube fora de casa na competição desde 2015.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

A última vez que o São Paulo venceu como visitante em uma partida de Libertadores foi no dia 15 de abril de 2015, contra o Danubio, do Uruguai, no Estádio Centenário. Na ocasião, o Tricolor ganhou a partida de virada, por 2 a 1.

A equipe são-paulina saiu atrás do placar já no começo da segunda etapa, aos três minutos, com um gol do meio-campista uruguaio Leandro Sosa, num belíssimo chute de fora da área, superando o goleiro Rogério Ceni.

Aos 15 minutos do segundo tempo, o Tricolor conseguiu o empate, com um gol de Alexandre Pato, aproveitando um cruzamento no segundo pau e empurrando de cabeça para o fundo das redes.

A virada veio de uma maneira dramática, já nos acréscimos da etapa complementar. Aos 46 minutos do segundo tempo, o argentino Centurión cabeceou no canto do goleiro após boa bola levantada por Michel Bastos.

Desde esse jogo, o São Paulo não venceu mais nenhuma das partidas de Libertadores nas quais jogou fora de casa.

A vitória desta terça-feira marcou, também, uma quebra de tabu para o Sporting Cristal, embora tenha sido uma quebra negativa. O time não perdia uma partida há 21 jogos, estando invicto desde outubro de 2020.

Contra o Sporting Cristal, a equipe do São Paulo venceu e encantou o torcedor ao aplicar 3 a 0 jogando fora de casa, em Lima, no Peru. O time de Hernán Crespo mostrou muita organização, segurando as boas investidas do time peruano e explorando a criação rápida e pressão na saída de bola para sair com a vitória.

O Tricolor volta a campo na sexta-feira (23), para enfrentar o Santo André, em duelo válido pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 20h, no Estádio do Morumbi, e o São Paulo chega embalado por uma sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato e a boa vitória na Libertadores.