São Paulo reserva atropela o Ituano no Paulista, vence a 7ª seguida e segue ‘voando’ com Crespo

O São Paulo manteve sua fase recente incrível e venceu o Ituano neste domingo, fora de casa, por 3 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Rodrigo Freitas, aos 9 minutos, de pênalti sofrido por Galeano, abriu o placar. Igor Vinícius, retornando ao time, fez o segundo aos 23 da etapa inicial. Aos 27 do segundo tempo, Galeano deixou o dele.

Após jogar na sexta-feira contra o Santo André, o São Paulo foi a campo neste domingo com a maioria do time reserva, exceções de Léo Pelé, que está suspenso na Libertadores após ter sido expulso, Luan e Benitez.

Em campo, o time de Crespo não teve dificuldade alguma e soube aproveitar os espaços após a expulsão de Jeferson e Gabriel Taliari no segundo tempo, deixando o time de Itu com dois homens a menos em campo.

A vitória mantém a fase espetacular do São Paulo de Crespo. São sete jogos e sete vitórias desde o retorno do futebol, no fim de março.

O São Paulo está com 25 pontos e lidera o grupo B do Paulistão após 10 jogos, garantindo uma vaga nas quartas de final da competição com duas rodadas de antecedência.

O próximo desafio do tricolor é na quinta-feira, no Morumbi, contra o Rentistas pela Libertadores.

Ituano 0 x 3 São Paulo

GOL: Rodrigo Freitas, Igor Vinícius e Galeano (SAO)

ITUANO: Pegorari, Pacheco, Léo Santos, Suéliton, Mário Sérgio; Bruno Lima, Fillipe Soutto, Jeferson, André Castro, Iago, Bruno Lopes Técnico: Vinicius Bergantin

SÃO PAULO: Lucas Perri; Rodrigo Freitas, Diego Costa e Léo Pelé; Igor Vinícius, Luan (Hernanes), Liziero (Igor Gomes), Talles (Vitinho), Benitez (Nestor) e Welington; Galeano (Vitor Bueno) Técnico: Hernán Crespo

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nesta semana.