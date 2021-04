São Paulo sofre, mas vence o Rentistas por 2 a 0 e segue 100% na Copa Libertadores

Pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores, São Paulo e Rentistas se enfrentaram nesta quinta-feira (29), no Morumbi, às 21h (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto do duelo aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do São Paulo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Contra um Rentistas fechado, o Tricolor teve muitas dificuldades para quebrar a marcação adversária. Tanto que o gol saiu apenas aos 38 minutos. Após tabela de Daniel Alves e Luciano, Pablo recebeu na frente e finalizou para abrir o placar.

Na segunda etapa, as coisas pareciam que iriam ser mais tranquilas após a expulsão de Acosta, por entrada dura em Daniel Alves. Porém, o São Paulo tem muitas dificuldades ao longo do tempo. O segundo gol sai em um pênalti, sofrido por Igor Gomes e batido por Reinaldo.

