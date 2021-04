São Paulo tem em mãos proposta do RB Bragantino pelo atacante Gabriel Novaes

O São Paulo recebeu uma proposta pelo atacante Gabriel Novaes, que está emprestado ao Bahia. O Red Bull Bragantino formalizou uma oferta para adquirir em definitivo o jogador de 21 anos revelado por Cotia.

A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Sérgio Loredo e confirmada pela Gazeta Esportiva. A busca pelo atacante está alinhada com a estratégia adotada pelo clube de Bragança Paulista no mercado, procurando trazer jovens valores do futebol brasileiro.

O Tricolor avaliará a proposta nos próximos dias antes de dar uma resposta definitiva ao RB Bragantino. Como o clube do Morumbi planeja fazer caixa com a venda de jogadores para equilibrar os cofres neste ano, a chance do negócio ser concretizado é grande.

No momento, Gabriel Novaes vive bom momento no Bahia, sendo titular no Esquadrão de Aço. No entanto, caso o São Paulo aceite a proposta do RB Bragantino, o jogador romperia com o clube nordestino e rumaria para o Massa Bruta.

Gabriel Novaes despontou com muito destaque na conquista do Tricolor na Copinha de 2019, sendo o artilheiro da competição, com dez gols marcados. No entanto, o atacante nem sequer teve a oportunidade de disputar uma partida oficial pelo São Paulo, sendo emprestado ao Barcelona B. Na Espanha, não foi utilizado pelos catalães e foi repassado ao Córdoba. No ano passado, passou brevemente pelo Juventude antes de acertar com o Bahia.