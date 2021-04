São Paulo tem sua maior sequência de vitórias nos últimos nove anos

Após vencer o Ituano por 3 a 0, neste domingo (25), o São Paulo atingiu uma marca significante que premiou a fase atual do time. O Tricolor venceu sete partidas consecutivas, o que não fazia desde o início de 2012, quando a equipe chegou a 11 jogos seguidos com vitória, recorde do clube.

As sete vitórias consecutivas do São Paulo nesta temporada foram contra: São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, do Peru, Santo André e Ituano.

A última vez que o Tricolor venceu sete partidas seguidas foi em 2012, quando

a equipe emplacou uma sequência de 11 vitórias. Este mesmo número já havia sido alcançado duas vezes pelo clube, em 1943 e em 1982.

Nas duas primeiras oportunidades, o Tricolor perdeu a sequência para rivais. Em 1943, empatou com o Palmeiras na decisão do Paulista e, em 1982, também em uma decisão de Paulistão, perdeu para Corinthians.

Em 2012, a 12ª vitória esteve mais próxima, pois o time tinha pela frente um adversário mais fraco, o Linense. Jogando fora de casa, porém, São Paulo perdeu e deu adeus à possibilidade do recorde.

Em 2021, o Tricolor pode, ainda, prolongar sua boa sequência, mas tem dois grandes confrontos pela frente, contra o Rentistas, do Uruguai, e contra o Corinthians.

A equipe volta aos gramados na quinta-feira (29), para enfrentar o Rentistas, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21h, no Morumbi.