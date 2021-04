São Paulo tenta contratar Guerrero e futuro do centroavante é assunto no Inter

Paolo Guerrero continua sendo um dos melhores centroavantes do continente. A técnica e o faro de gols do peruano chamam atenção. Quando chegou ao Colorado, o jogador estava em um ótimo momento até se machucar e ficar um bom tempo fora dos gramados. Agora, o goleador está retornando aos poucos para ganhar confiança e se tornar novamente muito importante para o clube.









Na temporada passada, o medalhão chegou a ser muito cobiçado pelo Boca Juniors, que tentou de alguma forma contratá-lo. No entanto, o Inter sempre fez jogo duro e conseguiu garantir a permanência do seu artilheiro. Recentemente, quem tentou a sua contratação foi o São Paulo.

De acordo com o portal UOL Esporte, a consulta aconteceu antes do Tricolor Paulista contratar o experiente Éder. O peruano tinha virado uma alternativa interessante, mas as conversas não avançaram e o SPFC não chegou a fazer uma proposta oficial diante da dificuldade para ter Guerrero.

Assim, o goleador está garantido no Beira-Rio e a torcida espera que essa temporada ele ajude o time a conquista algum grande título. O principal desejo dos torcedores é a Copa Libertadores da América, que desde 2010 o clube não consegue levantar o caneco mais importante do continente.

O Internacional ainda monitora o mercado em busca de reforços pontuais, mas não pretende realizar nenhum grande investimento. A ideia da diretoria é encontrar boas oportunidades de negócio e, assim, qualificar o elenco de Ramírez.