São Paulo treina sem a presença de Eder; Pablo e Orejuela trabalham normalmente

O São Paulo realizou nesta quarta-feira mais um treino visando o confronto com o Rentistas, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Novamente Eder foi ausência na atividade comandada pelo técnico Hernán Crespo.

Se recuperando de um pequeno estiramento muscular, o ítalo-brasileiro vem fazendo tratamento no Reffis e não deve enfrentar os uruguaios no Morumbi. Para o clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, em Itaquera, Eder não está descartado.

Pablo e Orejuela, que também vinham sendo desfalques nos últimos dias, trabalharam sem restrições pelo terceiro dia consecutivo, mas a tendência é que apenas o atacante seja relacionado para a partida contra o Rentistas, já que o lateral-direito colombiano não atua desde dezembro do ano passado e precisa se recondicionar fisicamente.

Gabriel Sara, fora desde a retomada das competições, continua em tratamento fisioterápico, alternando exercícios nas dependências internas do CT e no gramado.

Além de Eder e Gabriel Sara, Léo também é desfalque certo para a segunda rodada da Copa Libertadores. O zagueiro foi expulso na estreia do São Paulo na competição, contra o Sporting Cristal, no Peru.

O provável time do São Paulo para o duelo desta quinta-feira é composto por Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Pablo e Luciano.