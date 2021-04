São Paulo troca ‘Luciano-dependência’ por ataque coletivo e divide gols em mais da metade do elenco

O São Paulo fecha nesta quinta-feira (29), ao vivo no FOX Sports a partir das 21h30 (de Brasília), a semana brasileira na Conmebol Libertadores. Contra o Rentistas, no Morumbi, o Tricolor coloca à prova a boa fase recente, de seis vitórias consecutivas, e também um modo bem mais coletivo na hora de fazer gols.

O termômetro dessa situação é Luciano. Desde que chegou, em meados de 2020, após uma troca direta com o Grêmio pelo atacante Everton, o camisa 11 rapidamente se tornou peça-chave do time, que passou a depender muito de seu desempenho para balançar as redes adversárias.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

A “Luciano-dependência” fica clara em números. O atacante participou de 36% dos gols do São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado (21 de 59). Além disso, fez seis dos últimos nove tentos tricolores na campanha, que acabou com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores e a artilharia da competição para o jogador.

Essa quase exclusividade acabou na virada da temporada. Desde o início do trabalho de Hernán Crespo, o São Paulo utilizou 30 jogadores, dos quais 18 já marcaram gols. É a maior distribuição de um elenco do Brasil, acima de Internacional (16), Grêmio (15) e Flamengo (13).

O únicos atletas de linha a não entrarem na conta são: os zagueiros Bruno Alves, Diego Costa, Miranda e Léo, os meio-campistas Hernanes, Liziero, William e Talles Costa e os atacantes Bruno Rodrigues e Vitinho. Sem contar os dois goleiros (Tiago Volpi e Lucas Perri) e o lateral Orejuela, que sequer estreou.

Vitor Bueno e Bruno Alves festejam gol do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

E Luciano? Apenas um gol, na vitória por 4 a 0 sobre a Inter de Limeira, e participação em outro, no clássico contra o Santos, feito pelo zagueiro Luan Peres, contra. Os artilheiros na temporada são Joao Rojas e Pablo, com três gols cada.

A participação mais dividida do ataque rende frutos ao São Paulo. São 28 gols em 11 partidas, uma média de 2,54 por confronto, a maior entre os chamados grandes do país. Em números absolutos, Grêmio, com 35, e Flamengo, com 32, foram mais vezes às redes, mas também fizeram mais jogos (16 e 14, respectivamente).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O São Paulo espera seguir a arrancada contra o Rentistas, em sua primeira partida no Morumbi pela Libertadores 2021. Crespo não confirma os titulares antes da hora, mas deve apresentar uma escalação com novidades para encarar os uruguaios, na tentativa de manter os 100% de aproveitamento no torneio sul-americano.

Na sequência, o Tricolor tem o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e viaja à Argentina para encarar o Racing. Oportunidade para mais gente entrar no rodízio e ter sua chance de comemorar um gol.

Luciano lamenta lance em partida do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

Veja quem já fez gols pelo São Paulo na temporada:

3 gols – Joao Rojas e Pablo

2 gols – Arboleda, Eder, Gabriel Sara, Vitor Bueno e contra (Léo Ortiz, do Bragantino, e Luan Peres, do Santos)

1 gol – Benítez, Daniel Alves, Galeano, Igor Gomes, Igor Vinícius, Luan, Luciano, Reinaldo, Rodrigo Freitas, Rodrigo Nestor, Tchê Tchê e Wellington