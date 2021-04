São Paulo vaza vídeo de suposto patrocínio máster e torcida protesta na web; Casares diz que ação não passou de “almoço institucional”

A sexta-feira (09) foi agitada no São Paulo em relação ao novo patrocinador máster do clube para o uniforme. O colega Marcelo Hazan, do portal Goal, informou que o Tricolor está com negociações avançadas com o banco digital AAX, mas o problema é que alguém interno parece ter “vazando” tudo nas redes sociais.

A torcida ficou inconformada com o suposto amadorismo do departamento de marketing. Oficialmente o São Paulo diz que imagens do presidente Julio Casares com a marca estampada na camisa são de um almoço institucional, procedimento de praxe.

O portal Aquibancada Tricolor divulgou um vídeo de apresentação do AAX Bank em que Casares aparece mostrando a camisa do São Paulo já com a nova marca no espaço nobre. Não há informações ainda sobre valores da proposta.

Confira!

A reportagem foi atrás de mais informações e apurou o seguinte: “O que teria acontecido foi um almoço institucional em que a empresa AAX Digital recebeu uma homenagem do clube com a marca estampada”, informa os colegas do Arquibancada Tricolor.