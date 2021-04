São Paulo vence o Rentistas, chega à oitava vitória seguida com Crespo e mantém 100% de aproveitamento na competição

O São Paulo segue 100% na Conmebol Libertadores. Depois de vencer o Sporting Cristal na 1ª rodada, o Tricolor bateu o Rentistas, no Morumbi, por 2 a 0, e é o líder isolado do grupo E.

A vitória fez Crespo chegar ao 8º jogo invicto no comando do clube paulista. Com seis pontos, o São Paulo é o 1º colocado da chave, com seis pontos. Já o Rentistas está em 3º, com um.

Na primeira etapa, o Tricolor fez o que se esperava: posicionou os jogadores no campo de ataque e ficou em cima dos uruguaios. O primeiro tempo terminou com o clube paulista tendo 74% de posse de bola.

Mas, mesmo pressionando desde o início, o São Paulo parava em um Rentistas bem armado atrás, dificultando as entradas.

Aos oito minutos, Benítez achou lindo passe para Luciano que, dentrou da área, furou e não conseguiu abrir o placar.

Oito minutos depois, Luciano voltou a aparecer. O goleiro do Rentistas entregou nos pés do atacante, mas se recuperou e fez milagre.

O gol saiu no final da primeira etapa. Luciano recebeu bola de Daniel Alves e encontrou Pablo entre a zaga do Rentistas. O atacante ajeitou o corpo e abriu o placar no Morumbi.

Na segunda etapa, o Tricolor teve trabalho facilitado. Logo aos cinco minutos, Daniel Alves driblou Acosta por duas vezes e viu o uruguaio apelar. O jogador acertou um pisão no atleta tricolor e recebeu o cartão vermelho.

A primeira chance com um a mais veio com Benítez. O argentino fez boa jogada, limpou a marcação e finalizou colocado. O goleiro Rossi voou e salvou.

Mesmo com um a menos, o Rentistas seguia bem postado na defesa e assustou no ataque. Aos 29, após cobrança de falta, Volpi espalmou chute e, na sobra, Peraza mandou por cima.

Aos 43 minutos, o gol que tranquilizou os comandados por Crespo. Após bola sobrar no alto dentro da área, Igor Gomes puxou a bicicleta e a bola pegou no braço de Garcia. Na cobrança, Reinaldo mandou no ângulo e matou o jogo.

O São Paulo volta a campo no domingo. Pelo Campeonato Paulista, o Tricolor encara o Corinthians, às 12h. Já o Rentistas só volta a campo na próxima quarta pela 3ª rodada da Libertadores. Em casa, o Bicho enfrenta o Sporting Cristal.

São Paulo 2 x 0 Rentistas

GOL: Pablo e Reinaldo (São Paulo)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Miranda; Daniel Alves, Luan, Liziero (William), Benitez (Rojas) e Reinaldo; Luciano (Igor Gomes) e Pablo (Vitor Bueno). Técnico: Hernán Crespo

RENTISTAS: Rossi; Rodales (Urretaviscaya), Fratta, Sosa e Morales; Pérez (Paiva), Cristóbal, Duarte (Garcia), Peraza (Villar) e Acosta; Rodríguez (González). Técnico: Martín Varini





– São Paulo segue 100% na Libertadores

– São Paulo não perde há 8 jogos

– São Paulo não leva gols há 5 jogos

– Miranda nunca perdeu com o São Paulo no Morumbi na Libertadores (16 vitórias e 3 empates)

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nesta semana.

Domingo, 02/05, 12h*, Corinthians x São Paulo – Campeonato Paulista

Quarta-feira, 05/05, 21h*, Rentistas x Sporting Cristal – Libertadores

*horário de Brasília