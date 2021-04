São Paulo vence Santo André, mantém grande fase com Crespo e engata 6ª vitória seguida

O São Paulo venceu mais uma no Campeonato Paulista. Em meio à maratona de jogos, a vítima da vez foi o Santo André. 2 a 0 no Morumbi, gols de Rojas e Vitor Bueno.

O resultado deixa o Tricolor na liderança do grupo B do Paulista, com 22 pontos e dois jogos a mais que a Ferroviária, que tem 12 pontos a menos. O clube treinado por Hernán Crespo chegoi à sexta vitória consecutiva.

O Ramalhão, por sua vez, está em terceiro no grupo A, com seis pontos em sete jogos. O clube do ABC Paulista não vence e não marca há três partidas.

Mesmo com a vitória, o São Paulo correu riscos diante do Santo André. O gol do Tricolor veio logo no início da primeira etapa, aos oito minutos. Rojas roubou bola de PV, invadiu a área e tocou na saída de Fernando Henrique.

Mesmo com a desvantagem, o Ramalhão seguia na sua proposta: se manter fechado atrás enquanto o São Paulo, com a posse de bola, rodava e buscava chances claras de gol.

Vitor Bueno comemorando gol marcado pelo São Paulo Rubens Chiri/São Paulo FC

Aos 16, quase o segundo. Rodrigo Nestor achou Vitor Bueno, que finalizou para defesa do experiente Fernando Henrique.

Autor do gol, Rojas bobeou aos 37. No vacilo, Ramon finalizou para ótima defesa de Tiago Volpi.

Na segunda etapa, o São Paulo assustou logo no início. Daniel Alves levantou e achou Rojas, que cabeceou para fora. Mas, assim como no primeiro tempo, o Tricolor marcou no início.

Aos oito, Daniel Alves achou belo passe de três dedos para Vitor Bueno, que bateu de chapa na saída de Fernando Henrique para aumentar o marcador.

Quem acha que Tiago Volpi não teve trabalho por conta do placar se enganou. Em duas finalizações de Caio Rangel, uma aos 15 e outra aos 28, o goleiro do São Paulo fez duas boas defesas.

Agora, o São Paulo volta a campo no próximo domingo para encarar o Ituano, às 22h15, fora de casa. Já o Santo André encara o Guarani, no mesmo horário, na segunda.

São Paulo 2 x 0 Santo André

GOL: Rojas e Vitor Bueno (São Paulo)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Miranda; Daniel Alves, Igor Gomes (Talles Costa), Rodrigo Nestor (Bruno Rodrigues) e Reinaldo (Benítez); Luciano, Vitor Bueno (Léo) e Rojas (Luan). Técnico: Hernán Crespo

SANTO ANDRÉ: Fernando Henrique; Marcos Martins, Pedro Vitor, Rodrigo e Bruno Santos; PH (Vitinho), Wesley Fraga (Tiago Marques), Marino (Paulo Roberto), Gegê e Minho (Rone) Ramon (Caio Rangel). Técnico: Paulo Roberto Santos





– São Paulo venceu a 6ª seguida

– São Paulo não toma gols há 3 partidas

– Santo André não vence há 5 jogos

– Santo André não marca há 3 jogos

Classificação

– São Paulo: 1° lugar do Grupo B, com 22 pontos

– Santo André: 3° lugar do Grupo A, com 6 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Domingo, 25/04, 22h15*, Ituano x São Paulo

Segunda-feira, 26/04, 22h15*, Santo André x Guarani

*horário de Brasília