São Paulo vende atacante ao Red Bull Bragantino, fatura R$ 6 milhões e vai manter ‘fatia’

Gabriel Novaes será jogador do Red Bull Bragantino. O São Paulo fechou negócio pelo atacante, que estava emprestado ao Bahia, e vai faturar quase R$ 6 milhões, a serem pagos à vista nos próximos dias.

A transferência foi acertada por 900 mil euros, o equivalente a R$ 5,9 milhões na cotação atual. O São Paulo ainda manterá 30% dos direitos econômicos do jogador.

Em caso de uma negociação futura, porém, o São Paulo terá de repassar uma parte pequena dessa sua “fatia” para o empresário do atleta.

Gabriel Novaes tem 21 anos e foi artilheiro da Copa São Paulo de 2019, ano em que ele se transferiu por empréstimo ao Barcelona B.

Sem espaço na equipe catalã, ele acabou novamente cedido na Espanha, ao Córdoba. No retorno ao Brasil, passou por Juventude e agora Bahia.

No clube nordestino, Gabriel Novaes tinha vínculo até o final de 2021. No ano, foram cinco partidas, com dois gols marcados.