São Paulo vive ‘Dia D’ para quitar direitos de imagem atrasados com elenco; entenda o planejamento do clube

A diretoria do São Paulo espera, enfim, quitar os direitos de imagem atrasados do elenco. No último domingo, em entrevista à TV Gazeta, Carlos Belmonte, chefe do departamento de futebol tricolor, já havia adiantado que a expectativa era de arcar com os valores no início desta semana.

Conforme apuração do portal Gazeta Esportiva, o pagamento dos direitos de imagem atrasados só não ocorreu ainda pelo fato de o São Paulo ainda não ter recebido as notas necessárias para finalizar o trâmite.

A expectativa é de que as notas cheguem ainda nesta terça-feira (06) e o clube possa, enfim, selar o acordo, conforme prometido ao elenco.

Com a pandemia e a saída de patrocinadores, o São Paulo vem adotando uma política de austeridade financeira para não aumentar a bola de neve de dívidas criada na última gestão.

Essa não foi a primeira vez que o São Paulo atrasou o pagamento dos direitos de imagem do elenco. No ano passado, o clube já havia lidado com esse tipo de situação, mas os atletas entenderam as dificuldades apresentadas pela diretoria de futebol.

Com o desafio de se tornar mais saudável financeiramente, o São Paulo vem se desfazendo de atletas relativamente caros e que não exercem um papel elementar no elenco, casos de Juanfran, Tréllez, Tchê Tchê, entre outros, para enxugar a folha salarial.