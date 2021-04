São Paulo volta a vencer em estreia na Libertadores após oito anos

O São Paulo voltou a vencer em sua estreia na Libertadores após oito anos anos. A última vez que o Tricolor havia triunfado no primeiro jogo da competição foi em 2013. Naquela edição, a equipe acabou superando o Bolívar, da Bolívia, por 5 a 0 no Morumbi.

Nesta terça-feira, mesmo vindo de uma dura maratona de jogos pelo Paulistão e sendo proibido pelas autoridades sanitárias peruanas de treinar no país, o São Paulo se impôs diante do Sporting Cristal e acabou com uma invencibilidade de quase sete meses do seu adversário.

Além de ter voltado a vencer em uma estreia de Libertadores após mais de uma década, o São Paulo também voltou a triunfar fora de casa pela competição sul-americana, algo que não acontecia desde 2015.

A última vez que o Tricolor acabou levando a melhor longe de seus domínios na Libertadores foi há pouco mais de seis anos, quando venceu o Danubio, do Uruguai, pela fase de grupos da competição. O Corinthians e o San Lorenzo, da Argentina, eram os outros adversários do São Paulo na chave.