São Paulo x Guarani: data, hora e canal da partida do Campeonato Paulista | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

São Paulo x Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Morumbi, em mais uma rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor paulista entra em campo 48h depois da vitória sobre o RB Bragantino na rodada passada. O jogo será transmitido pela TV Globo, SporTV e pelo pay-per-view Premiere no canal.

Após duas vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, a equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo vai embalada para mais um duelo em casa. Líder do Grupo B, o Tricolor soma 13 pontos em seis jogos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

O treinador argentino deverá fazer algumas mudanças no time titular que vai a campo nesta noite, já que na sexta-feira (16), enfrenta o rival Palmeiras, fora de casa. Esse será o segundo clássico da equipe no estadual. Miranda, ídolo do clube deve reestrear com a camisa tricolor.

Crespo faz um bom início de trabalho no Tricolor. (Foto: AGIF)



O time de Campinas deverá ir com força máxima para o confronto desta noite. O técnico Allan Aal deve repetir a escalação da equipe que foi derrotada pelo Corinthians no último domingo. O atacante Matheus Davó já pode estrear com a camisa do Bugre.

Até o momento, o Guarani é o terceiro no Grupo D com cinco pontos, em cinco jogos, e está fora da classificação para às quartas de final do Paulistão.

Guarani em campo contra o São Bento pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



São Paulo x Guarani: como e onde assistir AO VIVO na TV:

