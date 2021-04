São Paulo x RB Bragantino: Prováveis escalações para o jogo desta noite do Campeonato Paulista

São Paulo x RB Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 20h, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Os times entram em campo exatamento 48h depois de retornarem aos gramados pelo estadual. O Tricolor vem de uma ótima goleada em cima do São Caetano, 5 x 1, e o time do interior conquistou uma boa vitória com uma equipe alternativa diante do São Bento.

A equipe do técnico Maurício Barbieri conquistou uma bela vitória na rodada passada com o time alternativo, bateram o São Bento por 2 a 1. Para o jogo desta noite, a tendência é que todos os titulares entrem em campo, com exceção de Helinho, que por ser emprestado do São Paulo, por questões contratuais não pode enfrentar o seu ex-clube.

O RB Bragantino é líder do Grupo C, com 11 pontos, quatro na frente do Palmeiras. A equipe está invicta no Paulistão, com três vitórias e dois empates.

RB Bragantino comemorando gol no Paulistão. (Foto: AGIF)



A tendência é que o técnico Hernán Crespo comece jogando com o mesmo elenco que goleou o São Caetano, no sábado, por 5 x 1, no Morumbi. Luciano, que foi desfalque no último jogo, deverá retornar para a equipe.

O Tricolor é líder do Grupo B com 10 pontos em cinco jogos disputados, soma quatro vitórias e uma derrota.

São Paulo comemorando gol no Paulistão. (Foto: AGIF)



Veja as prováveis escalações para o confronto desta noite:

Provável São Paulo

Volpi; Arboleda, Bruno Alves (Miranda) e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder)

Provável RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Natan, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo.