São Paulo x RB Bragantino: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e RB Bragantino medem forças nesta segunda-feira (12), no Morumbi, às 20h (horário de Brasília). Ambos conquistaram três pontos no último sábado e vão para o duelo confiantes. Você poderá acompanhar o jogo ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do São Paulo comemoram gol (Foto: Getty Images)



O Tricolor tem como objetivo permanecer a liderança do Grupo B. Com uma partida a mais do que a Ferroviária, a equipe tem 10 pontos e, no retorno do Paulistão, goleou o São Caetano por 5 a 1. Já o Braga bateu o São Bento de virada e é o líder da chave C.

Luciano, liberado para resolver problemas pessoais em Goiânia, ainda é ausência. O Tricolor se reapresentou no CT da Barra Funda neste domingo (11). É provável que o técnico Hernán Crespo confirme a equipe que vai a campo amanhã, mas a expectativa que muitos que iniciaram o duelo contra o São Caetano sejam mantidos.

Jogadores do RB Bragantino comemoram gol (Foto: Getty Images)



Já o RB Bragantino colocou um time reserva em campo diante do São Bento, mas teve que colocar titulares após estar perdendo por 1 a 0. Entraram ontem, entre outros nomes, Artur, Claudinho e Ytalo. O terceiro marcou um dos gols da vitória da equipe.

São Paulo x RB Bragantino: saiba onde assistir ao vivo à partida do Campeonato Paulista

