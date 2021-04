São Paulo x Red Bull Bragantino: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Apenas dois dias depois de suas respectivas voltas aos gramados, São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 20h, no Morumbi, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2021.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O São Paulo vem embalado para o jogo após atropelar o São Caetano no último sábado (10), goleando o Azulão por 5 a 1. Foi a terceira goleada do Tricolor, que é líder do grupo B, com 10 pontos, três a mais que a vice Ferroviária, que tem um jogo a menos e pode empatar na liderança.

Sob o comando de Hernán Crespo, o São Paulo vem exibindo bom futebol e espera se manter forte na competição com mais uma vitória. O time é o que mais fez gols na competição, com 15 gols marcados. Com um mês de treinos, sem jogos, o elenco parece ter absorvido os ensinamentos do argentino e exibe um belo futebol.

O Red Bull, por sua vez, também vem de um bom resultado, embora tenha sofrido para vencer o São Bento, também no último sábado, por 2 a 1, de virada, com direito a gol nos instantes finais da partida.

O Massa Bruta também lidera seu grupo, o grupo C, com 11 pontos, embora, assim como o São Paulo, tenha uma partida a mais que o vice-líder, o Palmeiras, que está apenas três pontos atrás. Ambos estão invictos na competição.

O último confronto entre as duas equipes foi no dia 6 de janeiro de 2021, pelo Brasileirão. Na ocasião, o RB ganhou por 4 a 2 do Tricolor, no Estádio Nabi Abi Chedid. Esta partida marcou o início da queda de rendimento da equipe de Fernando Diniz, culminando na perda do título brasileiro e na demissão do treinador.

O jogo ficou marcado, também, por uma confusão entre Diniz e Tchê Tchê, hoje no Atlético MG. A polêmica se deu por uma reclamação do treinador, que usou ofensas para expressar o descontentamento com a performance do meia.



FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 12 de abril de 2021 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse, Daniel Paulo Ziolli e Thiago Duarte Peixoto

VAR: Marcio Henrique de Gois

Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte



Escalações prováveis:

SÃO PAULO: Volpi; Arboleda, Bruno Alves (Miranda) e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder). Técnico: Hernán Crespo.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Natan, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.