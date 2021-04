São Paulo x Rentistas: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Copa Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores, São Paulo e Rentistas se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Morumbi, às 21h (horário de Brasília). O Tricolor busca uma vitória para se manter na liderança da chave. Você poderá acompanhar o minuto a minuto do duelo aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do São Paulo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Sem Léo, expulso na partida diante do Sporting Cristal, o técnico Hernán Crespo deve promover a entrada de Miranda na defesa, formando trio de zaga com Arboleda e Bruno Alves. Também estão fora o meia Gabriel Sara e o atacante Eder, ambos lesionados.

Do lado do time uruguaio, o grande destaque é o atacante Salomon Rodríguez. Ele foi o autor do gol da equipe no empate diante do Racing, na primeira rodada da chave. O goleiro titular Irrazabal é o único desfalque.

