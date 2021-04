São Paulo x Rentistas: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo enfrenta o Rentistas. do Uruguai, nesta quinta-feira (29), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021. O jogo será disputado no Estádio do Morumbi, em São Paulo e a bola rola a partir das 21h.

O Tricolor vem para a partida buscando a segunda vitória consecutiva na competição, já que venceu o Sporting Cristal (PER), na primeira rodada, por 3 a 0, fora de casa. Já o Rentistas empatou com o Racing , em casa, por 1 a 1.

Motivado pela boa fase, o Tricolor vai a campo após vencer as seis últimas partidas disputadas no Campeonato Paulista. Desde que o futebol voltou depois do agravamento da pandemia, a equipe comandada por Hernán Crespo não sabe o que é perder.

Nestes últimos jogos, o São Paulo venceu todos, marcando 18 gols e tomando somente três. As partidas foram: 5 a 1 em casa contra o São Caetano, 1 a 0 em casa contra o Red Bull Bragantino, 3 a 2 em casa contra o Guarani, 1 a 0 fora de casa contra o Palmeiras, 3 a 0 fora diante do Sporting Cristal, 2 a 0 no Morumbi, contra o Santo André e triunfo fora diante do Ituano, por 3 a 0.

O Tricolor deve vir a campo com a escalação considerada titular, após poupar os jogadores contra o Galo de Itu. Uma dúvida no meio-campo é a presença de Liziero ou Rodrigo Nestor. O primeiro vem agradando Crespo e foi titular na estreia na competição continental. Já o segundo também vem jogando bem nesta temporada.

Um desfalque certo é o zagueiro Léo, suspenso. Miranda deve ser titular. No ataque, Eder também não deve jogar, se recuperando de um pequeno estiramento. Em compensação, Pablo e Orejuela se recuperaram e estão à disposição do técnico Crespo.

Já o Rentistas está totalmente focado na Libertadores, já que o Campeonato Uruguaio terminou. O time quer a primeira vitória, após empatar com o Racing por 1 a 1, em casa.

A equipe do técnico Martín Varini venceu apenas dois dos últimos vinte jogos. A tendência é que o treinador mantenha a mesma equipe que empatou com o Racing na estreia da competição.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X RENTISTAS

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Data/Horário: 29 de abril de 2021 (quinta-feira), às 21h

Árbitro: Nicolas Gamboa CHI)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Luis Onieva (PAR)

Onde acompanhar: Fox Sports



SÃO PAULO: Volpi; Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Liziero (Rodrigo Nestor), Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques: Léo (suspenso), Gabriel Sara e Eder (lesão).

RENTISTAS: Nicolás Rossi; Rodales, Fratta, Martín González, Morales; Agustín Acosta, Francisco Duarte, Ramiro Cristóbal, Mario García e Jonathan Urretaviscaya; Salomón Rodríguez Técnico: Martín Varini.