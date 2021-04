São Paulo x Rentistas: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Em partida da segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores, São Paulo e Rentistas medem forças nesta quinta-feira (29), no Morumbi, às 21h (horário de Brasília). O Tricolor tem como objetivo aumentar uma sequência de bons placares: são sete triunfos consecutivos. É possível assistir à partida pelo canal a cabo Fox Sports e pelo Facebook da Copa Libertadores.

Jogadores do São Paulo comemoram gol diante do Sporting Cristal (Foto: Getty Images)



Depois de debutar com uma boa vitória sobre o Sporting Cristal, o São Paulo conservará os 100% de aproveitamento no caso de mais um triunfo. No domingo subsequente, a time terá pela frente o Corinthians pelo Campeonato Paulista. A equipe uruguaia, por sua vez, ficou no empate contra o Racing e pode até terminar em primeiro.

Com o desfalque de Léo, que recebeu cartão vermelho no Peru, é provável que o treinador Hernán Crespo faça somente uma mudança: a entrada de Miranda, constituindo trio de zaga com Arboleda e Bruno Alves. O resto da equipe deve permanecer o mesmo, principalmente Daniel Alves na lateral-direita e um meio-campo composto por Luan, Liziero e Benítez.

O Rentistas, em duelo contra o Racing (Foto: Getty Images)



O Rentistas, que é o último colocado do Campeonato Uruguaio, não deve ser um desafio muito difícil para o São Paulo. No entanto, na partida contra o Racing, a equipe não saiu vencedora por um triz. O centroavante Salomon Rodríguez é grande esperança.

São Paulo x Rentistas: como e onde assistir AO VIVO na TV

