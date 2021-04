[São Paulo x Rentistas]: veja as prováveis escalações dos times e arbitragem

O São Paulo volta a entrar em campo nesta quinta-feira (29) à noite, mais precisamente às 21h (de Brasília), no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O adversário é o Rentistas, do Uruguai.

Hernán Crespo deve escalar praticamente o mesmo time que jogou contra o Sporting Cristal na primeira rodada, em Lima, com uma exceção: o zagueiro Léo, que foi expulso, deve ser substituído por Miranda, ídolo do clube que retornou recentemente.

Os desfalques do Tricolor Paulista são, além de Léo, suspenso, Eder e Gabriel Sara, que estão lesionados. Orejuela, contratação para esta temporada, foi relacionado, mas não deve ser titular.

A arbitragem da partida ficará por conta de Nicolas Gamboa, do Chile. Os árbitros assistentes são Milciades Saldivar e Luis Onieva, ambos do Paraguai. O quarto árbitro é Eber Aquino, também do Paraguai.

São Paulo x Rentistas: confira as prováveis escalações

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Daniel Alves, Luan, Liziero e Reinaldo; Benítez; Pablo e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

Rentistas: Rossi; Morales, Fratta, Acosta e González Lamas; Francisco Duarte, Cristóbal, Franco Pérez e Rodales; Salomón Rodríguez e Peraza. Técnico: Martín Varini