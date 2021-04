São Paulo x São Caetano: data, hora e canal da partida do Campeonato Paulista | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e São Caetano se enfrentam neste sábado (10), no Morumbi, às 21h30 (horário de Brasília). A competição está de volta após quase um mês praticamente interrompida, com apenas alguns jogos esporádicos. A partida terá transmissão do serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do São Paulo comemoram gol (Foto: Getty Images)



Empatado com a Ferroviária com sete pontos, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo B por conta do saldo de gols. A última partida foi uma derrota para o Novorizontino fora de casa. Já o Azulão é o lanterna da chave D, com apenas um ponto.

O técnico Hernán Crespo deve promover algumas estreias na partida de amanhã. Sem Luciano, que viajou a Goiânia para tratar de problemas pessoais, disputam posição no ataque Eder e Vitor Bueno. Miranda deve formar trio de zaga com Arboleda e Léo, enquanto Martín Benítez pode aparecer no time titular.

Jogador do São Caetano é cercado por vários adversários (Foto: Agif)



Com nenhum gol marcado no Paulistão, o São Caetano não deve ser um adversário muito complicado para o São Paulo. A equipe do ABC paulista é a única que ainda não venceu na competição.

São Paulo x São Caetano: data, hora e canal para assistir à partida do Campeonato Paulista

