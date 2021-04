São Paulo x São Caetano: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Campeonato Paulista está de volta. Após quase um mês de paralisação devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, os clubes voltam a disputar o estadual. Neste sábado, São Paulo e São Caetano se enfrentam no Morumbi, às 20h, em jogo inicialmente válido pela 11ª rodada.

Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021



O Tricolor é o primeiro colocado do Grupo B com sete pontos, enquanto o Azulão está na última colocação do Grupo D, com apenas um ponto e busca a primeira vitória na competição estadual.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021

Hernán Crespo pode ter o desfalque do atacante Luciano e do meia Gabriel Sara. O camisa 11 foi liberado para ir a Goiânia por conta do falecimento do seu sogro. Já Sara está com dores musculares e ficou de fora do último treinamento no CT da Barra Funda.

A comissão técnica inscreveu mais três jogadores na lista de 26 atletas. O zagueiro Miranda, o meia Benítez e o atacante Eder foram inscritos, mas ainda não está definida a escalação do trio diante do Azulão.

Já o time do Grande ABC busca a primeira vitória no estadual. São quatro jogos, com três derrotas e um empate. A única mudança deve ser a entrada de Nickolas na lateral-direita no lugar de Tony, que rescindiu com a equipe.

A equipe acertou as contratações do meia Lucas e do volante Matheus Surcin, filhos do ex-jogador Marcelinho Carioca. No entanto, eles ainda não foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e não estão à disposição do técnico Wilson Júnior.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SÃO CAETANO

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 10 de abril de 2021 (sábado), às 20h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Não divulgado pela FPF

VAR: Vinicius Furlan

Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte



SÃO PAULO: Volpi; Arboleda, Bruno Alves (MIranda) e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Reinaldo; Vitor Bueno (Eder) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques: Luciano (poupado), Hernanes, Gabriel Sara (lesionados)

SÃO CAETANO: Luiz; Nickolas, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Warian, Charles e Diego Cardoso; Filipe Carvalho, William Amorim e Carlinhos. Técnico: Wilson Júnior