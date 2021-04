São Paulo x São Caetano: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Em partida válida 11ª rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e São Caetano duelam neste sábado (10), no Morumbi, às 21h30 (horário de Brasília). O torneio retorna depois de quase um mês parado em sua maior parte, com somente alguns jogos sendo realizados. A partida terá transmissão do serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do São Paulo comemoram gol (Foto: Getty Images)



Com os mesmos pontos da Ferroviária (7), o Tricolor é o primeiro colocado do Grupo B, em função do saldo de gols. No último jogo, a equipe foi derrotada o Novorizontino fora de casa. O Azulão, por sua vez, é o último da chave D, somando um ponto.

O treinador Hernán Crespo pode estrear alguns jogadores no duelo de amanhã. Eder e Vitor Bueno brigam por posição no ataque, enquanto Luciano foi a Goiânia tratar de problemas pessoais e está fora. É provável que Miranda forme trio de zaga com Arboleda e Léo. Martín Benítez é um que pode pintar entre os titulares.

Jogador do São Caetano é cercado por vários adversários (Foto: Agif)



Sem balançar as redes no Paulistão, o São Caetano não deve ser páreo duro para o São Paulo. A equipe do ABC paulista é a única que ainda não venceu na competição.

São Paulo x São Caetano: como e onde assistir AO VIVO na TV

