São Paulo x Sporting Cristal: data, hora e canal para assistir a partida da Copa Libertadores | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Sporting Cristal x São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será transmitida pelo canal SBT, na TV aberta, e CONMEBOL TV, pela TV fechada.

O Tricolor vai embalado para a estreia na Copa Libertadores depois de conquistar quatro vitórias em sete dias, sendo um clássico com o Palmeiras, na última sexta-feira, por 1 x 0, na casa do rival.

A equipe comandada pelo técnico argentino Hernán Crespo vive uma ótima fase no Paulistão, onde é líder do grupo B e líder geral da competição com 19 pontos.

Crespo irá estrear na Libertadores com o Tricolor nesta terça-feira (20). Foto: AGIF)



O Sporting Cristal também vive um ótimo momento, a equipe é o atual campeão do Campeonato Peruano e é líder do Grupo B do campeonato nacional nesta temporada de 2021.

O time peruano ostenta o melhor ataque, com 11 gols feitos, e a melhor defesa, com apenas um gol sofrido. Venceu os quatro jogos que disputou na competição.

Sporting Cristal x São Paulo duelam nesta terça-feira (20), no Peru. (Foto: Conmebol)



Sporting Cristal x São Paulo: como e onde assistir AO VIVO na TV:

