São várias vagas em Minas Gerais

A Adecco divulga empregos concentrados na função de Técnico de Manutenção em Campo. São várias oportunidades abertas em Minas Gerais. Veja, a seguir, mais informações para se inscrever e demais exigências referentes ao cargo!

Adecco divulga empregos em Minas Gerais

Adecco divulga empregos disponíveis em Minas Gerais. No total, estão sendo disponibilizadas três oportunidades dentro do cargo de Técnico de Manutenção em Campo. A corporação não forneceu detalhes sobre os salários, mas citou alguns benefícios que fornecerá aos contratados. Dentre eles, estão: seguro de vida, assistência médica e odontológica, restaurante interno, vale alimentação e participação nos lucros.

Os candidatos que desejam concorrer às vagas divulgadas pela Adecco, precisam atender os seguintes requisitos:

Experiência com ferramentas de perfuração;

Vivência com mineração subterrânea/superfície;

Ensino técnico em Elétrica/Mecânica ou Eletromecânica;

Conhecimentos intermediários em Pacote Office;

Habilitação categoria B;

Nível básico em inglês;

Experiência com perfuratrizes.

As principais tarefas dos contratados dentro da função serão: realizar manutenção corretiva, instalar máquinas e ferramentas, auxiliar no desenvolvimento da manutenção, realizar treinamentos, inspecionar as peças para manutenção, entre outras atividades.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas anunciadas pela Adecco, devem entrar na página de participação, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável.

O Grupo Adecco divulga empregos e é líder mundial dentro do setor de Recursos Humanos e está operando em 60 países, atuando através de 5 mil postos, oferecendo oportunidades de emprego para milhares de profissionais e levando produtos excelentes a toda clientela. Neste momento, a corporação é considerada um dos melhores lugares para se trabalhar no mundo.

Fique por dentro de todas as vagas de emprego da semana! Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!