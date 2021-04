Saque aniversário do FGTS: nascido em abril pode sacar o dinheiro

Quem nasceu em abril já pode aderir ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e fazer o saque de uma parcela do programa.

O valor do benefício fica disponível no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Ele continua disponível até o último dia útil do segundo mês após o de aniversário do trabalhador. Ou seja, quem nasceu em abril pode fazer o saque do valor até o final de junho de 2021.

Dessa forma, abril é o último mês para quem nasceu em fevereiro fazer o saque o programa do FGTS. Se o saque não for realizado até o fim deste mês pelos nascidos em fevereiro, o dinheiro automaticamente volta para a conta do FGTS.

Veja abaixo o calendário com as datas em detalhes para cada trabalhador.

Quem nasceu em janeiro: Pode fazer saque de janeiro a março

Quem nasceu em fevereiro: Pode fazer saque de fevereiro a abril

Quem nasceu em março: Pode fazer saque de março a maio

Quem nasceu em abril: Pode fazer saque de abril a junho

Quem nasceu em maio: Pode fazer saque de maio a julho

Quem nasceu em junho: Pode fazer saque de junho a agosto

Quem nasceu em julho: Pode fazer saque de julho a setembro

Quem nasceu em agosto: Pode fazer saque de agosto a outubro

Quem nasceu em setembro: Pode fazer saque de setembro a novembro

Quem nasceu em outubro: Pode fazer saque de outubro a dezembro

Quem nasceu em novembro: Pode fazer saque de novembro a janeiro de 2022

Quem nasceu em dezembro: Pode fazer saque de dezembro a fevereiro de 2022

O valor é debitado de forma automática da conta do FGTS, de acordo com o período de saque segundo o mês de aniversário do trabalhador. Além disso, o montante é disponibilizado no local indicado pelo trabalhador e pode ser em crédito em conta bancária que seja de titularidade dele, em qualquer instituição financeira, ou em canais de pagamento físicos da Caixa Econômica Federal (CEF). Esses canais podem ser as salas de atendimento das agências, guichês de caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

De acordo com a Caixa, mais de 10,2 milhões de trabalhadores quiseram o saque aniversário do FGTS. Para aderir ao benefício, é necessário acessar o aplicativo do FGTS ou o site fgts.caixa.gov.br. A adesão ao benefício também pode ser feita pelo internet banking da Caixa e em agências deste banco.

Quem adere ao saque aniversário do FGTS continua tendo direito à multa de 40% se houver demissão. Entretanto, esse trabalhador perde o direito ao saque rescisão. Ou seja, esse trabalhador não terá o direito de retirar o saldo total da conta do FGTS se houver demissão.

Quem migrou para o saque aniversário e deseja retornar à modalidade de saque rescisão pode fazer o pedido a qualquer momento. A mudança começa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês da solicitação. Para quem pediu o saque aniversário, a movimentação da conta do FGTS pode ser feita nos casos previstos em lei, como doenças graves, aposentadoria e moradia própria, por exemplo.