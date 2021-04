Sara aumenta valor em € 6,5 milhões e Muricy confessa pressão por venda de mais jovens: “Não tem outra saída”; Brenner é exemplo

Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, participou do programa Mesa Redonda deste último domingo (18). O profissional assumiu que a venda dos jovens da base pode se tornar uma das saídas do Tricolor nesta temporada, já que a pandemia da Covid-19 trouxe uma enorme crise financeira no Brasil.









“Não tem como a gente não olhar para o mercado. A gente achava que estava ruim (a situação financeira), estava muito ruim. Não é fácil o que estamos fazendo. Não tem outra saída senão a gente se desfazer de um garoto, que poderia até ser mais, ganhar títulos no São Paulo e depois sair. São jogadores que chamam a atenção, são muito jovens, mas jogam como experientes, têm técnica refinada”, revelou Muricy.

Nenhum nome foi citado, mas alguns dos ‘xodós’ de Crespo já receberam sondagens nestes últimos meses. Igor Gomes, por exemplo, está avaliado em € 8,5 milhões. Sara, respectivamente, € 6,5M. Luan, por fim, pode render até € 3,5M. Todos os valores foram baseados nas estatísticas do site Transfermarkt – especialista no mercado de transferências.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



“O mais importante pra mim, que sou o coordenador técnico, é que o que está sendo feito no treinamento vai para dentro do campo. É o trabalho do dia a dia e que reflete no campo. Acho que acertamos no treinador, a comisso técnica dele também é muito boa. A composição do elenco também é muito boa. Temos que ter calma, mas o trabalho esta sendo muito bem feito”, finalizou o profissional.

Reforços do São Paulo em 2021:

Bruno Rodrigues

Martín Benítez

William

Miranda

Éder

Orejuela