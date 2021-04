Sarah surge arrependida no Faustão e declara torcida por Juliette e Gil no BBB21 · .

Três dias após sua eliminação do Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade surgiu arrependida na gravação do Domingão do Faustão. Após confrontar a realidade, a ex-BBB agora diz torcer pela amizade de Juliette Freire e Gilberto Nogueira na competição. “Torço muito, na verdade, e estou vendo que eles já estão caminhando para isso”, declarou para Fausto Silva em entrevista a ser exibida neste domingo (4) na Globo.

A participação da publicitária no Domingão do Faustão foi antecipada por Leo Dias, do portal Metrópoles, neste sábado (3). Áudios da conversa da eliminada com Faustão foram publicados pelo colunista.

No palco do dominical, Sarah entregou que ainda se sente em um turbilhão de emoções por estar em uma nova realidade fora do reality show. “Ainda está tudo muito confuso para mim. Estou assimilando tudo ainda, mas eu estou gostando do que estou vendo, no geral, estou gostando. É completamente diferente estar lá dentro. A gente acha que é fácil. Assistimos de casa e achamos tudo maravilhoso. ‘Vou chegar lá e vou ser eu mesma e está tudo certo'”, iniciou.

“Mas é o que o Tiago [Leifert] falava: ‘Não tem como ser a gente mesmo dentro de um jogo’. Temos que pensar e temos que ficar procurando coisas para votar nas pessoas. No começo é mais fácil porque tem muita gente, mas o funil vai afunilando, e você pensa: ‘E agora, o que vou fazer?’. E você acaba pegando pequenas coisas, e é aí que o jogo começa a ficar bem complicado”, continuou.

A relação com Rodolffo Matthaus e a teoria de que ela estaria com ciúme do cantor também foi abordada por Faustão. O comunicador citou, inclusive, a famosa sunga branca do sertanejo, o que arrancou risadas de Sarah. “Rodolffo foi muito meu amigo lá, mas como um casal não aconteceria, não, gente. Somos muito diferentes de personalidade”, divertiu-se.

A fama de espiã e sua decadência no jogo também foram explicadas pela ex-participante. “O que faltou foi a espiã espiar outros lugares. Eu espiava só o quarto colorido e esqueci do cordel, achando que confiava em todo mundo e não precisava me preocupar com eles. Olhando os vídeos hoje, a minha decepção é tão grande”, lamentou.

Para Faustão, Sarah ainda explicou o ranço que admitiu ter de Juliette no jogo. “O que aconteceu?”, questionou o apresentador. “Não deu muito certo ali quando começamos a ver que estávamos querendo abrir os olhos dela para algumas coisas, e ela não confiava muito na gente”, confessou.

“E veio [o pensamento]: ‘O que é isso? Ela realmente gosta da gente ou está jogando aqui e lá?’. Comecei a ficar desconfiada”, completou.

Se não tivesse sido eliminada do BBB21, a consultora de marketing entregou que teria procurado a advogada para uma reconciliação. “O que eu queria conversar com ela era bem assim: com a Carla [Diaz] eu tinha um problema e consegui dar a segunda chance. Eu só queria fazer a mesma coisa com ela. Se ela já foi minha amiga antes, era só dar uma segunda chance”, considerou.

“E eu vi que a gente estava brigando por besteira. A coisa que mais me matava lá é que eu estava julgando pessoas que eu gostava muito”, admitiu.

A situação atual da pandemia também foi citada por Fausto Silva. Sarah reconheceu que se surpreendeu com o agravamento e avanço do coronavírus. “A gente [no BBB21] não sabia o que tinha acontecido até dezembro, até 15 de janeiro, [dia] que fomos confinados. Jurávamos que estava tudo melhorando e [estava] tudo maravilhoso. A gente achava que sairia de lá [com tudo] maravilhoso e tudo lindo”, lastimou.

Confira o áudio de Sarah Andrade no Domingão do Faustão: