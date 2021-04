Sarai aproveita ‘linha direta’ de Abrão com Deus e faz um desejo; saiba qual · .

Sarai (Adriana Garambone) vai abrir mão de seu grande sonho ao descobrir que Abrão (Zécarlos Machado) foi escolhido por Deus para fundar uma nova nação em Gênesis. Com dificuldades para engravidar, a filha de Danina (Laura Kuczynski) sugerirá que o marido assuma compromisso com outra mulher para que ela possa lhe dar muitos herdeiros no folhetim da Record.

O primogênito de Terá (Júlio Braga) chamou a atenção do Criador ao rejeitar um falso ídolo que ganhou de Naor (Jorge Pontual) no folhetim de Camilo Pellegrini, Sthefanie Ribeiro e Raphaela Castro. Ele pegou um machado e, em um acesso de raiva, quebrou todas as estátuas espalhadas pela oficina.

O próprio Deus se revelará para o protagonista interpretado por Zécarlos Machado e explicará que ele foi escolhido para dar origem a um novo povo, que seguirá à risca suas palavras e mandamentos.

Abrão correrá para contar a novidade a Terá, que não esboçará qualquer felicidade. Ele, inclusive, incentivará o filho a seguir um caminho diferente de sua caravana –Ló (Emilio Orciollo Neto), Simei (Alexandre Slaviero) e Eliézer (Eucir de Souza) seguirão ao lado do profeta.

Sarai também mostrará um apoio incondicional ao companheiro nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quinta (8). Ao saber dos planos do Senhor, ela se sacrificará e incentivará o veterano a deitar-se com uma das criadas para continuar a sua linhagem e, assim, dar o primeiro passo na nova nação.

Abrão, porém, se revoltará com a proposta da personagem de Adriana Garambone. Confuso, ele procurará por Deus mais uma vez a fim de pedir um conselho divino sobre o pedido da meia-irmã.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Gênesis e outras novelas.