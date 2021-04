Saravia antecipa retorno e está relacionado para jogo contra o Esportivo; último jogo do ala foi em setembro de 2020

O Internacional entrará em campo neste sábado (24) contra o Esportivo para encerrar a primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2021. Com a vaga garantida nas semifinais, o Colorado joga para ficar na liderança da tabela de classificação, o que proporcionaria ao clube decidir uma possível final no Beira-Rio.

O jogo contará com algumas preservações feitas pelo técnico Miguel Ángel Ramírez, afinal o Inter atuou na altitude de cerca de 3.600m na Bolívia, na estreia da Libertadores da América. A competição continental também continua para o Colorado na próxima terça-feira (27), quando receberá o Deportivo Táchira-VEN em Porto Alegre.

Por isso, vários jogadores reservas ganharão chances contra o Esportivo. Na lateral direita, por exemplo, Heitor sequer estará no banco enquanto Rodinei será o titular. Mas a grande atração será a volta do argentino Renzo Saravia, que retorna a condição de relacionado para uma partida após quase sete meses fora dos gramados.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



O ala sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito na Libertadores de 2020, em jogo contra o América de Cali, na Colômbia, no dia 29 de setembro. Desde então, não atuou mais com a camisa do Inter. Sua volta estava prevista para o mês de maio, mas a evolução surpreendeu o departamento médico colorado e o retorno foi antecipado.

Além de Saravia, Heitor e Rodinei (que deixará o clube gaúcho em maio para voltar ao Flamengo), o Internacional também tem no elenco para a posição o garoto Lucas Mazetti.