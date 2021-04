Sarrafiore ‘bate o pé’ e negociação para o empréstimo do meia trava; jogador está fora dos planos de Ramírez

O elenco do Internacional para 2021 vai tomando forma. O meia-atacante Carlos Palacios é o único reforço anunciado até o momento, mas o Colorado também observa atletas para o sistema defensivo. Em contrapartida, ainda há alguns nomes que devem deixar o Beira-Rio durante a janela de transferências.

Após jogadores como Matheus Jussa, Zeca, Uendel e Leandro Fernández deixarem o clube, o próximo da fila poderá ser o meia Martin Sarrafiore. Após ter o empréstimo com o Coritiba encerrado, o garoto voltou ao Clube do Povo mas pode sair novamente, pois não será aproveitado no Inter.

O repórter Lucas Dias, da rádio Grenal, informa que o meia argentino recusou ser emprestado ao CRB. A negociação vinha caminhando recentemente com o clube que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o atleta devia estar de acordo com a transação, o que não ocorreu.

Foto: Getty Images



Segundo a informação do jornalista Antonio Luppi, o meia argentino foi oferecido por empréstimo à Ponte Preta, que também disputa a Série B do Brasileirão. As diretorias têm uma boa relação que ficou ilustrada em 2020, quando o Inter emprestou o atacante Guilherme Pato, que fez uma boa temporada pela Macaca, mas o novo negócio não andou.

Outro motivo para que o meia deixasse o clube nessa temporada é o fato de que o Inter vem sondando vários jogadores estrangeiros na janela. Guzmán Corujo, Fabricio Formiliano, Martín Távara e Francisco Ortega foram alguns nomes ligados ao Colorado no mercado da bola.