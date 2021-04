Sassuolo quebra jejum e vence o Benevento no Italiano

Na última partida da 30ª rodada, o Sassuolo conquistou a vitória por 1 a 0 sobre o Benevento fora de casa, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Italiano. A equipe visitante quebrou assim uma série de três partidas sem resultados positivos.

Com a vitória, o Sassuolo ultrapassou o Hellas Verona e, agora, ocupa a oitava posição no campeonato. Matematicamente vivo na briga por uma vaga para a próxima Liga Europa, o time comandado pelo técnico Roberto De Zerbi precisa tirar uma diferença de 16 pontos para o Napoli, atual quinto colocado.

O JOGO

Com amplo domínio da posse de bola desde o início do jogo, o Sassuolo tomou conta da partida mesmo atuando fora de casa. O Benevento, que ainda briga para escapar de vez da zona de rebaixamento, não gerou perigo para a defesa visitante, dando apenas uma finalização, sem direção, logo aos dois minutos da primeira etapa.

O goleiro Lorenzo Montipò, do Benevento, foi obrigado a trabalhar em chute perigoso de Georgios Kyriakopoulos aos 37. Após boa trama criada na intermediária, o lateral esquerdo disparou de fora da área e quase abriu o placar.

A maioria das ações ofensivas do visitante se dava pelos corredores, principalmente pelo lado esquerdo com a dobradinha de Kyriakopoulos e Boga. O marfinense buscava jogadas individuais, mas tinha dificuldades pela vantagem numérica da defesa adversária, postada em uma linha de três.

Com a insistência das jogadas pelo mesmo setor, o Sassuolo abriu abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo. Boga fez boa jogada individual, deu um toque sutil por cima do goleiro e contou com a ajuda do zagueiro Federico Barba para empurrar a bola para o fundo do gol.

Na volta do intervalo, o Sassuolo seguiu melhor na partida sem dar chances ao adversário. Boga, destaque do jogo, foi o jogador que mais criou chances. O atacante quase ampliou o placar para os visitantes com finalização na trave, em ótima jogada criada pela equipe logo na volta do intervalo.

Mesmo criando forte volume de jogo, o Sassuolo pecava na precisão das finalizações e, também, no goleiro do Benevento. Mesmo acumulando 15 finalizações, com cinco no alvo, o time de Roberto De Zerbi não conseguiu transformar a jogadas criadas em gols.

Com o placar final de 1 a 0, o Sassuolo colocou fim à sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Italiano. Vivos na briga por uma vaga para a Liga Europa da próxima temporada, o time neroverdi volta a campo no próximo sábado, às 13h (de Brasília), diante da Fiorentina.