SBT acerta acordo para transmissão da Copa América

O SBT e a CONMEBOL acertaram um acordo para a transmissão da Copa América 2021 no Brasil. De acordo com o R7, o contrato envolve a veiculação de partidas na TV aberta e no modelo de Pay-per-view. O campeonato que acontecerá na Colômbia e na Argentina foi oferecido ao grupo Globo e ao SBT pela agência Dentsu, que negocia os direitos de transmissão do torneio.

> Confira as classificações atualizadas dos campeonatos estaduais e simule os resultados do seu time!

A princípio, o SBT transmitirá na TV aberta apenas as partidas da Seleção Brasileira e outros jogos chave, como a final, e os demais jogos serão veiculados no PPV. A emissora fez uma proposta de seis milhões de dólares em valores garantidos, com um possível aumento com dinheiro de patrocínio e de venda de Pay-per-view.

Um ponto a favor da escolha do SBT foi o fato da rede Globo estar envolvida judicialmente com a CONMEBOL, em uma disputa na Suíça sobre o rompimento do acordo de transmissão da Libertadores, que hoje está no canal de Sílvio Santos. A proposta do grupo teria sido similar a do SBT, tanto em valores quanto em esquema de veiculação.

De acordo com o UOL, o acordo entre a CONMEBOL e o SBT já está acertado, faltando apenas a assinatura final. Contudo, não existe chance de reversão do quadro pois o litígio com a Globo não deve ser resolvido antes da Copa América 2021.