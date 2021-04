SBT aguarda fim do contrato para demitir Dudu Camargo; saiba os motivos · .

Insustentável. É dessa maneira que é classificada pela direção a situação de Dudu Camargo no SBT. Após perder a hora e não chegar a tempo de apresentar o Primeiro Impacto na quarta-feira (14), o apresentador está com seus dias contados na emissora de Silvio Santos. O contrato, que acaba em outubro, não será renovado.

O . apurou com fontes do alto escalão do SBT que o caminho de Camargo já está traçado. Como não é do feitio da emissora quebrar contratos e demitir apresentadores antes do fim de seus acordos, sua permanência está assegurada somente pelos próximos seis meses.

Silvio Santos foi comunicado do novo episódio envolvendo seu pupilo. Na quarta, Camargo só deu as caras no SBT por volta das 5h, mas ele já deveria estar no ar desde às 4h no comando o Primeiro Impacto. José Occhiuso, diretor de Jornalismo da emissora, pediu diversas vezes para o apresentador chegar, no mais tardar, às 3h, para que pudesse ter tempo de colocar o figurino, se maquiar e se inteirar minimamente sobre a pauta do dia.

Mas Dudu raramente chega às 3h. É comum o rapaz entrar no ar às pressas, com o cabelo mal penteado, rosto inchado de sono e mostrando completo desconhecimento sobre os assuntos que apresenta em seu programa.

Darlisson Dutra é o mais cotado para assumir vaga de Dudu Camargo no Primeiro Impacto

Só que na última quarta-feira foi a gota d’água. Ele havia retornado de suas férias na segunda-feira (12), devidamente descansado, e sem motivos para voltar a se atrasar. Ao chegar na emissora, pediu para entrar no estúdio e comandar a segunda metade de seu horário. Mas foi impedido por Rafael Bianco, editor-chefe e maior autoridade do Jornalismo naquele horário.

Dudu tentou argumentar e chegou a elevar o tom de voz. Sua postura foi interpretada como um ato de insubordinação, o que revoltou toda a equipe que havia trabalhado a madrugada inteira para deixar o telejornal pronto para ele apresentar.

O SBT confirmou à reportagem que Dudu não entrou no ar ontem porque chegou atrasado, mas rejeitou a hipótese de aplicar qualquer tipo de punição. E assegurou que ele apresentaria o telejornal nesta quinta-feira (15), o que se confirmou.

Mas a situação está longe de ser tranquila. Os deslizes do garoto já esgotaram a paciência de seus superiores imediatos, que desta vez conseguiram o apoio de alguns membros da alta cúpula do SBT. O pedido inicial era a demissão de Dudu, algo que não irá ocorrer até outubro. Mas a não renovação do contrato já está definida pela chefia. Basta apenas convencer Silvio Santos.

Para piorar a situação, na semana passada ele participou do programa Pânico, na rádio Jovem Pan, e fez críticas ao SBT, além de pedir emprego à Record publicamente.

Darlisson Dutra é a bola da vez no Jornalismo da emissora. Além de conquistar índices de audiência satisfatórios, também é visto por seus superiores como um profissional dedicado e de credibilidade. Com a iminente saída de Dudu, é ele quem assumirá o Primeiro Impacto no segundo semestre.

A reportagem procurou Dudu Camargo para comentar seu atraso e a aproximação do fim de contrato com o SBT, mas ele não respondeu até a publicação deste texto.

