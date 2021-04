SBT contrata chef italiano para ser jurado em reality de Sergio Marone; saiba quem · .

Nada de Paola Carosella. A vaga de jurado do Mestres da Sabotagem, reality show que será comandado por Sergio Marone a partir de 24 de abril no SBT, ficou com Giuseppe Gerundino, chef de cozinha italiano que comanda um programa de gastronomia no canal Sony.

O . apurou que a ex-jurada do MasterChef Brasil sequer foi cogitada por Silvio Santos para este formato, já que ele não se envolveu em nenhuma etapa de seu desenvolvimento.

Giuseppe Gerundino foi contratado pelo SBT

Toda a formatação ficou a cargo de Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT, e de Monica Pimentel, vice-presidente de conteúdo da Discovery, parceira da emissora na empreitada.

Giuseppe nasceu na região da Puglia, conhecida como o “calcanhar” da Itália, e mora no Brasil há 16 anos. Desde então, ensina cozinheiros e amadores as diversas receitas típicas de seu país, que ele defende ir muito além do universo das massas.

Vale tudo na cozinha

Mestres da Sabotagem é uma versão brasileira do Cutthroat Kitchen (Cozinha Cruel, em tradução livre), que contou com 15 temporadas nos Estados Unidos, entre os anos de 2013 e 2017.

No Brasil, nos últimos meses, o SBT buscou boas escolas de gastronomia, coletivos de chefs e associações de cozinheiros para captar pessoas que não se importem em protagonizar cenas de trapaça.

Os pratos que irão para a avaliação serão definidos pela produção. Para criar as receitas, os participantes precisarão pegar itens em uma despensa, mas, para isso, terão que enfrentar a escassez de insumos.

Durante o programa, a produção também irá propor leilões de trapaça. Em uma das situações, um concorrente poderá dar um lance em um cardápio, o que lhe permitirá tirar um ingrediente da receita de outro competidor. Outras artimanhas também poderão entrar no jogo, mas sempre serão calculadas no valor final do prêmio daquele que sair vencedor da competição.

Assim como outros programas de culinária, os jurados serão os reis da atração. Os participantes terão seus pratos avaliados e o pior será eliminado da competição. Vale destacar que não será possível revelar as trapaças que rolaram no meio do caminho.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia