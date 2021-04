SBT escala Clemer e Mauro Cezar Pereira para jogo do Internacional na Libertadores

O ex-goleiro Clemer será comentarista convidado do SBT nesta terça-feira para o jogo do Internacional contra o Deportivo Táchira, pela Copa Libertadores. O arqueiro que foi campeão da Libertadores e do Mundial com o Colorado será acompanhado do comentarista Mauro Cezar Pereira e do narrador Luiz Alano. A informação foi publicada pelo ‘Uol’.

+Confira os duelos da Libertadores e simule os resultados

Também nesta terça-feira, Palmeiras x Independiente del Valle terá transmissão para quase todo o Brasil, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Edmilson. Somente os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, terá sinal da transmissão do jogo do Colorado. Ambos os jogos começam às 21h.

A terça-feira é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado na estreia, o Colorado volta a campo pela Libertadores com a pressão de obter um bom resultado contra o Deportivo Táchira. Consciente que não pode mais tropeçar, o técnico Miguel Ángel Ramírez promete uma equipe ofensiva dentro das quatro linhas e espera os três pontos.

A novidade é a presença de Taison entre os relacionados. Apresentado na semana passada, o atacante tem tudo para realizar a sua reestreia com a camisa do Colorado. Por outro lado, o Inter não vai contar com Paolo Guerrero, que ainda se recupera de problemas físicos.