SBT negocia com Nadine Bastos, comentarista de arbitragem da Globo

Primeira comentarista de arbitragem mulher a ser contratada pelo Globo, Nadine Bastos pode estar de saída do canal. Com menos de um ano de estadia na casa, a ex-Fox Sports está perto de ser a nova comentarista do SBT. Dois ex-colegas de Nadine que estão na emissora de Silvio Santos estão ajudando na negociação, segundo o portal R7.

Segundo o portal, Nadine contou com os ex-Fox Sports Téo José, narrador agora do SBT, e Sidney Bortotto, editor-executivo do Esporte. A expectativa é que a profissional acerte sua saída da Globo e seja mais uma aquisição do SBT para as transmissões do futebol. Além de Benjamin Back e outros comunicadores, o SBT já garantiu a Libertadores e prevê ter a Copa América ainda este ano.

Ao chegar na Globo, em julho de 2020, a comentarista analisou sua contratação como uma nova fase em sua carreira. A catarinense ex-assistente do quadro da FIFA é companheira de Sálvio Spinola, Sandro Meira Ricci e Paulo César Oliveira na “Central do Apito”.