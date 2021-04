Scarlett Johansson encara passado de Viúva Negra em novo trailer do filme; veja · .

A Marvel divulgou neste sábado (3) um novo trailer de Viúva Negra, filme estrelado por Scarlett Johansson. A prévia traz diversas cenas de ação e algumas revelações sobre a trajetória de Natasha Romanoff antes de virar uma Vingadora. “Uma coisa é certa: cansei de fugir do meu passado”, diz a heroína.

Em seus momentos de juventude, a personagem é vivida pela atriz mirim Ever Anderson, enquanto Yelena Belova (Florence Pugh) é interpretada por Violet McGraw.

Scarlett já deu vida à Viúva Negra em outros sete filmes da Marvel, incluindo as franquias Homem de Ferro, Vingadores e Capitão América. Este será o primeiro filme solo da super-heroína russa.

A estreia do longa está prevista para 9 de julho nos cinemas e no Disney+, com custo adicional no Acesso Premium da plataforma de streaming.

Assista ao novo trailer de Viúva Negra abaixo: