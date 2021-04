Scarpa fala sobre decisões e admite necessidade de melhorar: “Não podemos nos enganar”

Em um início de temporada movimentado, o Palmeiras decide a Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia e encara o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Após a primeira partida pelo torneio continental, o meia Gustavo Scarpa admitiu a necessidade de melhorar.

“São duas decisões, duas competições que o Palmeiras nunca conquistou e, então, excelentes oportunidades para continuarmos marcando nosso nome na história do clube. Contra o Defensa y Justicia, tentamos desempenhar o nosso melhor junto com a vitória. Não conseguimos a melhor performance, mas o triunfo veio”, disse.

Na Argentina, Rony e Gustavo Scarpa marcaram pelo Palmeiras e Braian Romero descontou. Com o time brasileiro longe de suas melhores atuações, o Defensa y Justicia chegou a empatar por meio de Walter Bou, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o lance.

“É claro que não podemos nos enganar, mas vencemos uma partida contra a equipe campeã da Sul-Americana e fora de casa. Temos nosso mérito, o time completo voltou agora após folgas. Temos de valorizar, sim, mas também estamos cientes de que precisamos melhorar”, declarou Scarpa.

Na Argentina, o Palmeiras cresceu após as substituições realizadas por Abel Ferreira durante o segundo tempo. Colocado pelo técnico português no lugar do apagado Raphael Veiga, Scarpa entrou bem e marcou o gol da vitória do time brasileiro em cobrança de falta.

“A cada ano que passa, fica um pouco mais difícil de fazer gol de falta. Os goleiros estão melhorando, ficando mais rápidos. Estou muito feliz pelos gols recentes e porque venho batendo bem nos últimos jogos”, disse Scarpa, que deve ser reserva contra o Flamengo às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Mané Garrincha.