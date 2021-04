Schelotto é oferecido ao Timão e alimenta demissão de Mancini: “Primeira opção de Duílio”, diz jornalista

O Corinthians volta a campo neste domingo (18) agora para enfrentar o Ituano, mais uma vez na Neo Química Arena, às 22h (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Nos bastidores, já se discute internamente a situação de Vagner Mancini, pressionadíssimo no cargo após atuações abaixo da média. A Gaviões da Fiel, principal uniformizada do clube, emitiu nota oficial no último sábado (17) exigindo a demissão do atual treinador.

Informação que eu tenho: Mancini continua, mas sequencia de jogos da Sula + clássicos contra Santos e São Paulo vão definir o futuro do treinador. Se não melhorar e perder jogos desse nível em sequência será difícil segurar. Veremos… — Flavio Ortega (@ortega_espn)

Na visão de grande parte da torcida – e também de conselheiros do Timão -, essa é o momento ideal para uma troca. Na próxima quinta-feira (22), o time estreia na Copa Sul-Americana diante do River Plate-PAR, em Assunção. De acordo com o colega Flávio Ortega, setorista do Corinthians dos canais ESPN, a partida no Paraguai e os clássicos contra Santos e São Paulo vão definir o futuro de Mancini.

Ou seja, maus resultados nessa sequência serão decisivos para uma troca de comando. E já começam a aparecer nomes no mercado. Parte da torcida corinthiana pede Renato Gaúcho, livre após demissão do Grêmio, mas o salário é o principal empecilho. A diretoria sequer cogita a hipótese.

Schelotto está disponível no mercado desde que deixou o LA Galaxy em 2020 (Foto: Harry How/Getty Images USA)



O colega Jorge Nicola, do portal Yahoo, informou que o argentino Guillermo Schelotto, ex-Boca Juniors-ARG, foi oferecido por meio de intermediários ao Corinthians. O último clube que dirigiu foi o Los Angeles Galaxy, dos EUA, em 2020.

Schelotto foi grande nome do time do Boca nos anos 2000 em que conquistou quatro vezes a Libertadores da América e duas vezes o Mundial de Clubes (na época, Copa Intercontinental). Como treinador, foi campeão da mesma Sul-Americana pelo Lanús em 2013 e bicampeão argentino pelo Boca.

Ex-técnico do LA Galaxy, do Estados Unidos, e do Boca Jrs, da Argentina, Schelotto deseja trabalhar no Brasil e vê a chance de ser técnico do Corinthians, em caso de demissão de Vagner Mancini, com bons olhos.

Em 2018, foi vice-campeão da Libertadores pelo mesmo Boca Juniors após passar pelo Palmeiras na semifinal. Segundo Nicola, Schelotto se mostra muito animado em treinar um clube brasileiro e o Corinthians aparece como principal alternativa no momento. Ele seria a primeira opção de Duílio em caso de mudança de comando, segundo a reportagem.