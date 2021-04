‘Se Abel pedir, jogo até na lateral-direita’

Rony foi decisivo em mais uma partida pelo Palmeiras. Nesta quarta-feira (7), o agora camisa 7 marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia na ida da final da Recopa Sul-Americana. Após a partida, o jogador se colocou a disposição para atuar no comando do ataque.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Algumas vezes em 2020 eu acabei fazendo essa função (de centroavante). Estou aqui para ajudar a equipe da melhor maneira possível. Independentemente da função, estou aqui para dar meu melhor. A gente tem que fazer nosso melhor sempre, independentemente da posição”, disse.

“Não só eu, mas vários outros jogadores hoje fizeram outras funções, e fizeram muito bem. O que o professor Abel pede a gente está fazendo. Se ele me colocar até de lateral (direito), eu vou procurar dar meu melhor”, completou.

Rony ainda comentou a dificuldade que o time do Palmeiras teve ao longo, principalmente, da primeira etapa, em conseguir suportar os ataques do time argentino, ressaltando o fato de ter sido a primeira partida na temporada para alguns atletas.

“Para muitos do nosso time, foi o 1º jogo de 2021. Lógico que, no começo, a gente acaba sentindo um pouquinho, até pelo fato do adversário já estar jogando há dois meses. Mas conseguimos suportar bem a pressão do nosso rival, e graças a Deus fomos abençoados com essa grande vitória”, afirmou.

Por fim, o atacante ainda reafirmou a importância da vitória na partida de ida e do foco para a continuidade do trabalho de 2020.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Estamos dando continuidade ao trabalho de 2020, com todo mundo focado. Tem tudo para ser um ano maravilhos para a gente. Como o professor Abel fala, temos que proteger nossos sonhos e objetivos. Acredito que todos estão de parabéns hoje. Foi um começo de jogo bem difícil”, avaliou.

“Estávamos estudando a equipe adversária hoje, mas, graças a Deus, conseguimos nosso objetivo hoje, que era vencer. A equipe está de parabéns, e agora temos que dar continuidade ao trabalho. O jogo de volta será muito difícil. Temos que focar agora nos próximos objetivos e nos desafios que virão pela frente”, finalizou.