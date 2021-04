Thaís Braz não gostou de ver o cuidado de Juliette Freire com Viih Tube no BBB21. Depois que a youtuber sofreu uma queda durante sua festa e machucou o tornozelo, a advogada prestou assistência, e a dentista ficou enciumada no canto. “Se acha”, resmungou ela.

“É ruim sentir ciúme, né? Eu odeio”, disse Pocah, que estava sentada ao lado dela e observou o jeito que ela estava olhando para Viih e Juliette. “Nem sei se é ciúme, pode ser. Mas é chateação”, explicou a goiana.

“Eu sei. Você queria que ela [Viih Tube] reconhecesse, né?”, questionou a funkeira. “Nem é isso, é a outra parte”, respondeu Thaís, referindo-se à paraibana. “Se acha demais”, criticou. “Mas sabe o que eu estou percebendo? É o jeito dela”, argumentou a cantora.

Mais cedo, Vitória havia caído e machucado o pé. Juliette levou a amiga para o confessionário, pegou gelo e a ajudou a trocar de roupa, mas Thaís não participou da assistência. A advogada, então, afirmou que quando a youtuber recorre a ela, é porque a coisa fica feia. A dentista não gostou do comentário.

Confira:

a thais imitando a juliette porque ela disse no quarto que quando a viih tube vai pra ela (juliette) é porque a coisa tá feia. 🗣🗣 e a pocah de babá da thais de 10 anos, tadinha. #bbb21pic.twitter.com/wd3Fh5QuyB

— gabriel caju ⭐ (@gabbtuita) April 8, 2021

A Thais começou falar da Juliette e a Pocah “Sabe o que eu tô percebendo? É o jeito dela, ela é assim” o fecho pic.twitter.com/G6UGIhSiJV

— Kelly 🍑 (@tuittakxlly) April 8, 2021

