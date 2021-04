‘Se depositarem o dinheiro, saem’

O Flamengo contratou apenas Bruno Viana para a temporada 2021. No entanto, dois jogadores estão com futuro indefinido se vão reforçar o elenco de Rogério Ceni ou não: Rodinei e Piris da Motta.

Enquanto o lateral está em fim de contrato como Internacional, o volante paraguaio vive situação parecida no Genclerbirligi, da Turquia. Em entrevista ao GE, o vice-presidente de futebol Marcos Braz abriu o jogo sobre a situação da dupla.

“Os dois jogadores têm contratos longos, os dois já estavam com esse contrato quando chegamos, foram emprestados porque era bom para os jogadores e Flamengo. Os empréstimos estão acabando. Eles têm situações pré-estabelecidas. Se depositarem o dinheiro, acabou a conversa, os jogadores saem”, afirmou Braz, completando.

“Se acabarem os contratos e não tiver proposta, os jogadores serão reintegrados imediatamente. Não vou ficar conversando fiado. Muito provavelmente o Rodinei estará aqui em 30 dias”, finalizou.

Rodinei já ganhou o aval de Rogério Ceni em entrevista recente. O técnico afirmou que o lateral será bem-vindo caso a opção seja retornar ao Ninho do Urubu.

Por outro lado, Piris da Motta ainda não teve um aval público de Rogério Ceni. No entanto, as características do jogador contrastam com a ideologia do treinador na montagem do time rubro-negro em campo. O paraguaio é um volante mais pegador, enquanto Ceni prefere um meia atuando na função para dar mais velocidade na saída de bola.